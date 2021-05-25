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Mustafa Denizli'den korner golü
Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli'nin, antrenman sahasında kornerden attığı gol kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
- Haber Merkezi
- 25.05.2021 - 13:25
- Güncelleme : 25.05.2021 - 13:46
Deneyimli teknik direkör Mustafa Denizli, geçtiğimiz aylarda Altay'ın başına geçmişti.
Denizli yönetimindeki Altay, yarın TFF 1. Lig'de Altınordu ile final maçına çıkacak. Final maçında galibiyeti alan Süper Lig'e yükselecek.
Maç öncesi takımını çalıştıran Denizli, antrenmanda yeteneklerini de segiledi. Kornerden nefis bir gol atan deneyimli hocanın görüntüleri sosyal medyadan yayınlandı.
Mustafa Denizli'den korner golü İZLE
KORNERDEN 18 GOL ATMIŞTI
Altay’daki futbolculuk kariyeri boyunca kornerden 18 gol kaydeden Mustafa Denizli, bu alanda büyük ün yapmıştı.