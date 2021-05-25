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    Mustafa Denizli'den korner golü

    Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli'nin, antrenman sahasında kornerden attığı gol kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2021 - 13:25
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 13:46
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    Mustafa Denizli'den korner golü

    Deneyimli teknik direkör Mustafa Denizli, geçtiğimiz aylarda Altay'ın başına geçmişti.

    Denizli yönetimindeki Altay, yarın TFF 1. Lig'de Altınordu ile final maçına çıkacak. Final maçında galibiyeti alan Süper Lig'e yükselecek.

    Maç öncesi takımını çalıştıran Denizli, antrenmanda yeteneklerini de segiledi. Kornerden nefis bir gol atan deneyimli hocanın görüntüleri sosyal medyadan yayınlandı.

    Mustafa Denizli'den korner golü İZLE

    KORNERDEN 18 GOL ATMIŞTI

    Altay’daki futbolculuk kariyeri boyunca kornerden 18 gol kaydeden Mustafa Denizli, bu alanda büyük ün yapmıştı.

    Mustafa Denizli den korner golü #1

    Mustafa Denizli den korner golü #2

    Mustafa Denizli den korner golü #3

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