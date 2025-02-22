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Eskişehir’de tribünlerin efsanesi haline gelen ve Türk futbolunun ilk amigosu olan ‘Amigo Orhan’ lakaplı Orhan Erpek’in vefat ettiği duyuruldu.

Eskişehirspor üzücü haberi resmi sosyal medya hesapları üzerinden bildirdi. Yapılan paylaşımda, "Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden, Türk futbolunun ilk amigosu Amigo Orhan’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Orhan Erpek’e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

MUSTAFA DENİZLİ'YE KAFA ATMIŞTI

Amigo Orhan, Belçika mağlubiyeti sonrası Milli Takım Teknik Direktörü Mustafa Denizli'yi dışarıda beklemiş ve Denizli'yi görür görmez uçan kafa atmıştı.

Yıllardır hafızalardan silinmeyen bu absürt olay Amigo Orhan'ın vefat etmesiyle yeniden gündem oldu.

Yıllar sonra katıldığı bir programda açıklama yapan Mustafa Denizli, Amigo Orhan'ı takım otobüsünden kovduğunu, bu yüzden de Orhan'ın kendisine kafa attığını söyledi.

"DEDİM İN OTOBÜSTEN AŞAĞIYA"