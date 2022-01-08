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    Mustafa Kapı, Adana Demirspor'da

    Lille'le yollarını ayıran Mustafa Kapı, Adana Demirspor'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2022 - 09:02
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    Mustafa Kapı, Adana Demirspor'da

    Geçen yıl Galatasaray ile sözleşme yenilemeyerek Fransa'nın Lille takımına transfer olan ancak forma şansı bulamadan gönderilen Mustafa Kapı Adana Demirspor'a transfer oldu.

    19 yaşındaki forvet Mustafa Kapı'nın Lille'den ayrılarak Adana Demirspor'la 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

    Mustafa Kapı, Adana Demirspor da #1

    3.5 YILLIK SÖZLEŞME AÇIKLANDI

    Adana Demirspor'yn açıklaması şu şekilde:

    "Kulübümüz son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 3.5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.

    Oyuncumuza hoş geldin diyor, mavi-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz!"

    Mustafa Kapı, Adana Demirspor da #2

    Mustafa Kapı, Adana Demirspor da #3


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