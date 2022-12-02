Mustafa Kapı: Galatasaray'dan ayrıldığım için pişman değilim

Adana Demirsporlu Mustafa Kapı, Galatasaray'dan ayrılık süreci hakkında konuştu. Kapı, "Galatasaray'dan ayrıldığım için pişman değilim. Çünkü çocukluğumdan beri hayalim Avrupa'da oynamaktı." dedi.

Galatasaray altyapısından yetişen, Eylül 2020'de Fransa'nın güçlü takımı Lille'e transfer olan Mustafa Kapı, ocak 2022'de Türkiye'ye döndü ve Adana Demirspor'la sözleşme imzaladı.

Mustafa Kapı, Adana Demirspor'a transfer süreci, G.Saray'dan ayrılığı, Lille macerası, Arda Güler ve Ozan Kabak başta olmak üzere birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İsmim Türkiye'deki takımlarla anılmaya başladı"

Mustafa Kapı, Lille'den ayrılmaya karar verdiğini belirterek, "İsmim Türkiye'deki takımlarla anılmaya başladı. O dönem sportif direktörümüz Gökhan Göktürk benimle iletişime geçti; projelerden bahsetti, sonrasında başkanımız Murat Sancak'la da tanıştım ve ikna oldum." dedi.

"Lille bana çok şeyler kattı"

Radyospor'a konuşan Kapı, "Lille gittiğimde süre bulamadım. Zaten transfer olduğum takımların şampiyon olma ya da şampiyonluğa oynama gibi özellikleri oluyor. (tebessüm ederek) Lille bana çok şeyler kattı." dedi.

"Galatasaray'dan ayrıldığım için pişman değilim"

Mustafa Kapı, Galatasaray ile sözleşme yenilemeyerek takımdan ayrılmış ve sarı kırmızılı taraftarların tepkisine hedef olmuştu. 20 yaşındaki futbolcu o dönem için, "Galatasaray'dan ayrıldığım için pişman değilim. Çünkü çocukluğumdan beri hayalim Avrupa'da oynamaktı ve bu hayalimi gerçekleştirmek için ayrıldım" dedi.

20 yaşındaki futbolcu o dönem için,"Galatasaray'dan ayrıldığım için pişman değilim. Çünkü çocukluğumdan beri hayalim Avrupa'da oynamaktı ve bu hayalimi gerçekleştirmek için ayrıldım." dedi.

"Florya'nın önünden geçerken duygulanıyorum"

O dönem çok büyük eleştiriler olduğunu ve bunun nedeninin anladığını belirten Kapı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Galatasaray taraftarı beni çok benimsemiş ve sevmişti, ben de hala onları seviyorum. Çocukluğum Florya'da geçti, şu anda izin günlerimde İstanbul'a geldiğimde Florya'ya uğramadan dönmüyorum. Florya'nın önünden geçerken duygulanıyorum. Hayatta bir karar verirsin doğru ya da yanlış olabilir, ben kararımın arkasındayım."





"Ozan ilerleyen yıllarda dünyanın en iyi 5 takımından birisinde oynayabilir"



Yakın arkadaşı Ozan Kabak'la ilgili de konuşan Mustafa Kapı, "Ozan çok sevdiğim ve değer verdiğim bir insan. Ozan üzerine koyarak gidiyor, objektif olacağım; Ozan ilerleyen yıllarda dünyanın en iyi 5 takımından birisinde oynayabilir." dedi.

"Çok iyi bir kadromuz var, şampiyonluğa çok inanıyorum"

Şu andaki hedefinin sadece Adana Demirspor'un başarısı olduğunu belirten Kapı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Takım olarak hedefimiz ve hayalimiz var; bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Çok iyi bir kadromuz var, şampiyonluğa çok inanıyorum. Taraftarımıza da çok teşekkür ederim; içeride ve dışarıda bizim hep yanınımızdalar."





"Arda'yı ülkece rahat bırakmalıyız"

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e de ayrı bir parantez açan Mustafa Kapı, "Arda gerçekten çok kaliteli, saygılı ve çalışkan birisi. Arda'ya tavsiye verecek kişi ben değilim. Sadece ülkece onu rahat bırakmamız gerektiğini düşünüyorum, çok baskı altında kalmamalı, zaten o gerekeni yapacaktır. Allah yolunu açık etsin." dedi.