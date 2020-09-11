Mustafa Kapı'dan Galatasaray'a veda

Lille ile anlaşmaya varan Mustafa Kapı, Galatasaray için veda paylaşımı yaptı.

Galatasaray ile sözleşme yenilemeyerek takıma veda eden Mustafa Kapı, Lille'e transfer olmasının ardından sarı-kırmızılı camiaya veda mesajı yayımladı.

Kapı yaptığı paylaşımda, "Yeni mücadeleler, yeni hedefler ve yeni bir başlanghıç için yola çıkma zamanı geldi. 11 yaşında beni Denizli'den Florya'ya getiren futbolcu, bugün Fransa'ya götürüyor. 17 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar hakkımda birçok şey yazıldı, söylendi, anlatıldı ancak sadece küçük bir azınlık dışında, bunun bir tercih ve ve kariyer planlaması olduğundan çok az kişi bahsetti.





"HEDEFİM AVRUPA'DA TÜRK FUTBOLUNU TEMSİL ETMEK"

Hedefim sadece Türk futboluna ileride milli takımlar seviyesinde hizmet etmek ve Avrupa'da Türk futbolunu başarıyla temsil eden abilerimin açtığı yolda yürümek. Bilinmesini istediğim şey, 6 sene boyunca giydiğim Galatasaray formasını bir kez bile terletmeden üzerimden çıkartmadım. İyi ya da kötü oynaduğım maçlar oldu, ancak son düdük çalana kadar da formam için mücadeleyi hiç bırakmadım.

FATİH TERİM VE GALATASARAY'A TEŞEKKÜR

Bugünlere gelmemde üzerimde hakkı ve emeği olan başta Fatih Terim olmak üzere tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Galatasaray'da ve milli takımlarda görev yapan tüm profesyonellere sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." ifadelerine yer verdi.