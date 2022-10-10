Mustafa Kaplan: Uğurcan 30 milyon euro ediyorsa Altay da eder

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın eski hocası Mustafa Kaplan açıklamalarda bulundu. Kaplan, "Bir hatayla Altay'ı kaybetmemek lazım. Fenerbahçe ve Jesus arkasında durmalı" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır, sarı-lacivertlilerin 5-4 galip geldiği Fatih Karagümrük maçında performansıyla en çok konuşulan isimlerin başında geldi.

Bu sezon yediği gollerle de eleştirilen Altay Bayındır ile ilgili eski teknik direktörü Mustafa Kaplan, açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Kaplan'ın açıklamaları:

"Bir hatayla Altay'ı kaybetmemek lazım"

Fenerbahçe camiasının Altay Bayındır'a her zaman sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Kaplan, "Altay, Türk futbolu için değerli bir isim. Ligimizde Türk kaleci oynatayan takımlar belli. Hem Fenerbahçe'ye hem dem milli takıma uzun yıllar katkı verecek. Bir hatayla Altay'ı kaybetmemek lazım. Ankaragücü'nde birlikte çalıştık. Ekstra antrenmanlar yapan bir kaleciydi. Önünde uzun yıllar var. Fenerbahçe ve Jesus arkasında durmalı" ifadesini kullandı.

"Altay'a kaptanlığı verdiğimde herkes şok olmuştu"

Sporx'e özel açıklamalar yapan Kaplan, "Altay'a ilk kaptanlığı verdiğimde herkes şok olmuştu. Şimdi Fenerbahçe'de kaptanlık yapıyor. 40 bin kişinin önünde oynamak kolay değildir. Sürekli kitap okur. Dünyanın en iyi kalecilerini izlerdi. Volkan Demirel'i de izlerdi. Altay kaybedilmemeli" dedi.

"Çok profesyonel bir kalecidir"

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'a daha önce Avrupa'dan teklif geldiğini anlatan Kaplan, "Belçika, İngiltere'den ve İtalya'dan isteyen kulüpler vardı. Altay ile konuşmamda, 'Fenerbahçe'de kalıcı ol. Avrupa için erken' dedim. O da bana, 'Uzun yıllar Fenerbahçe'de devam etmek istiyorum' dedi. Çok profesyonel bir kalecidir" diye konuştu.

"Uğurcan 30 milyon euro ediyorsa Altay da eder"

Öte yandan Kaplan, doğru zaman geldiğinde Altay Bayındır'ın Avrupa'da büyük bir takıma gideceğine inanıyor. Deneyimli teknik adam, "Altay Bayındır'ın doğru zaman geldiğinde transferi de gerçekleşebilir. Eğer Uğurcan Çakır 30 milyon euro ediyorsa Altay da o rakamı eder. Dediğim gibi zamanı geldiğinde Fenerbahçe'ye büyük paralar kazandırarak Avrupa'nın yolunu tutabilecek kapasitede bir kaleci" diyerek sözlerini tamamladı.