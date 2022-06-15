Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi takımlı olduğuna dair tartışmalar yeniden başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaşlıydı iddiası gündeme geldi.

Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak'ın amcası Ethem Sancak, TV100'de Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Sancak, Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.

Ethem Sancak, fanatik Beşiktaş taraftarı olduğunu duyurdu. Sancak, ''Ben 13 yaşından beri Beşiktaş'ın hiçbir maçını kaçırmam. Fanatik bir Beşiktaş taraftarıyım. En övündüğüm hasletlerin birisi olur.

Neden? Çünkü Beşiktaş, bu ulusu inşa edenlerin takımıdır. Milli mücadelenin takımıdır. Beşiktaş’ı Teşkilat-ı Mahsusa kurdu. Ordu kadar devletin çekirdeği bir takımdır. Ve bir milli takımdır Beşiktaş.'' açıklamasını yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk Beşiktaşlıydı iddiası İZLE

"Atatürk Beşiktaşlıydı"

Sancak, Mustafa Kemal Atatürk'ün Beşiktaş taraftarı olduğunu iddia etti. Sancak, ''Armasında Türk bayrağı taşıyan tek takımız. Rengimiz kırmızı-beyazdı. Balkan Harbi'nde yenilince matem (Siyah) rengini aldık. Milli mücadelenin takımıdır. Bazı takımlar 'Mustafa Kemal bize üyeydi, bizi ziyaret etti' diyorlar ama doğru değil.

Mustafa Kemal, Samsun’a gitmeye hazırlanırken, Akaretler'deki evinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndeki bütün antrenmanları izleyerek zamanını geçirirdi. Mustafa Kemal iyi bir Beşiktaşlı idi. Çünkü zaten Teşkilat-ı Mahsusa’nın lideriydi, milli mücadelenin lideriydi ve Beşiktaşlıydı. Biliyorsunuz İngilizler İstanbul’u işgal ettikleri zaman, askerlerini eğlendirmek için takımlarıla maç yapmak istediler. Beşiktaş reddetti. Biz işgalcilerle maç yapmayız dedi. Ama bazı takımlar onları eğlendirmek için maç yaptı.'' ifadelerini kullandı.

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