Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandı

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCP testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

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Galatasaray Kulübü'nün açıklamasından kısa bir süre sonra sarı-kırmızılı takımın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

GALATASARAY FORVETSİZ KALDI

Radamel Falcao'nun antrenmanda aldığı darbe sonrasında yüzünde kırıklar oluşmuş ve ameliyat edilmişti.

Ryan Babel ise Fatih Karagümrük maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşmüştü.

Mostafa Mohamed'in de koronavirüse yakalanmasının ardından sarı-kırmızılı takım, Göztepe maçı öncesi forvetsiz kaldı.