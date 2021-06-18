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    Mustafa Reşit Akçay, hastaneye kaldırıldı

    Mustafa Reşit Akçay, hastaneye kaldırıldı

    Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 14:22
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 14:38
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    Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay akciğerlerinde yaşadığı rahatsızlıktan ötürü hastaneye kaldırıldı.

    Kısa süre önce koronavirüse yakalanan ve hastalığı oldukça ağır geçiren Akçay'ın tedavisine KTÜ Tıp Fakültesi'nde yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi.

    Mustafa Reşit Akçay, hastaneye kaldırıldı #1

    “HOCAMIZIN GENEL DURUMU İYİDİR”

    Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” İfadeleri kullanıldı.

    Akçay rahatsızlığı nedeniyle bu sezon sonunda 1. Lige yükselen takımının başında da yer alamamıştı.

    Mustafa Reşit Akçay, hastaneye kaldırıldı #2

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