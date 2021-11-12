Mustafa Reşit Akçay'ın Dino Ndlovu mucizesi

Dino Ndlovu’nun transferinde, daha önce 7 ay futbol oynamadığı için çekimser kalan kulübe, “İyi çıkmazsa kulübe parasını ben ödeyeceğim” diyen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay haklı çıktı.

TFF 1. Lig Play-Off potasındaki Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’dan ilginç bir itiraf geldi.

Takımın golcü oyuncusu Dino Ndlovu hakkında konuşan Koyun, “Mustafa Hocamız, Dino’nun transferinde çok ısrar etti. Ben de Dino’nun 7 aydır oynamadığını, başka bir isimle görüşsek daha iyi olabileceğini söyledim.





“İYİ ÇIKMAZSA PARASINI BEN VERECEĞİM”

Bunun üzerine hocamız, "Ben ısrarla Dino’yu istiyorum. Sana söz veriyorum, Dino iyi çıkmazsa parasını kulübe ben ödeyeceğim’ dedi. Biz de hocamızın vermiş olduğu cesaret, destek ve istekten dolayı Dino’yu transfer ettik. Dino’ya özel teşekkür ediyorum. Mustafa Hoca’ya da teşekkür ediyorum, haklı çıktı.” dedi ve ekledi:

“Şu anda Dino, ligin gol kralı ve takımımıza da en büyük katkı sağlayanlardan bir tanesi. Üç puanı getirsin de bana, golü kim atarsa atsın. Olaya öyle bakıyorum. Tüm takımın emeği var. Dino ve Benhur da son vuruşları gayet iyi yapıyorlar.”

Dino, Kocaelispor’un bu sezon 11 maçta attığı 12 golün 9’unu kendi başına kaydetti.