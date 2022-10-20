Mustafa Sarıgül: İlk 11'de 8 Türk oyuncu zorunlu olmalı

TDP Başkanı Mustafa Sarıgül, Türk futbolunda yabancı futbolcuların daha az olması gerektiğini ifade ederek ilk 11'de 8+3 kuralının tersine çevrilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Lideri Mustafa Sarıgül, çektiği videolar ile sık sık gündeme geliyor.

Son dönemde futbolseverlerle de sık sık bir araya gelen Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı taraftarlarla bir araya gelmiş, Fenerbahçe'ye edilen küfürler nedeniyle de zor anlar yaşamıştı.

Mustafa Sarıgül: Türk futbolunda yerli sayısı artmalı - HABERİ



"İlk 11'de 8 Türk olmalı"

Sarıgül, bu kez de yabancı kuralına yaptığı yorumla gündem oldu.

TDP Başkanı, "Büyük takımlarımızın taraftarları kendi futbolcularını dahi sayamıyorlar. O nedenle Futbol Federasyonu'na, bütün ulusumuza çağrım, 8 tane Türk oyuncu olmalı, 3 tane yabancı olmalı." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, ayrıca kulüplerin altyapıya önem vermesi gerektiğinin de altını çizdi.