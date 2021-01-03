Euro
9.0747
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
241.128
-1.54%
EXEN Coin
10.85
-0.54%
11ºC
İstanbul
Açık 11 C
    Mustafa Tokgöz: Hakem kararları bence doğruydu

    Mustafa Tokgöz: Hakem kararları bence doğruydu

    Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Beşiktaş'ın kazandığı 2 penaltıda da hakemin doğru karar verdiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2021 - 22:12
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 22:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna otururken mücadeledeki penaltı kararları çok konuşuldu.

    "HAKEM KARARLARI DOĞRUYDU"

    Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kararların doğru olduğunu belirterek "Daha önce hakemleri çok fazla eleştirdim ama bu karşılaşmada verilen penaltının bir benzeri daha önce bize de verilmişti. Bence hakem kararları bugün doğruydu." ifadelerini kullandı.

    Mustafa Tokgöz: Hakem kararları bence doğruydu #1

    Mustafa Tokgöz: Hakem kararları bence doğruydu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir