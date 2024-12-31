TFF 2. Lig'de mücadele eden Kastamonuspor'un Kulüp Başkanı Cengiz Aygün, takım için bağış kampanyası başlattı.

Birçok kesimden ilgi gören kampanyaya sanatçı Mustafa Topaloğlu da destek verdi.

Topaloğlu, Kastamonuspor Kulübü Başkanı Cengiz Aygün'ün başlattığı bağış kampanyasına 100 bin TL katkıda bulunduğunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

"MECBUR KALIRSAM YUKARIDAN İSTERİM, UZAYDAN GÖNDERİRLER"

Mustafa Topaloğlu, paylaşımda, Kulüp Başkanı Aygün'ün Kastamonu'ya duyduğu büyük sevgi ve bağlılığa dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Kastamonu'ya her türlü katkıyı sunmak bizim de görevimizdir. Bir Karadeniz takımı olarak Kastamonuspor'un şampiyon olması hepimizi mutlu eder. Cengiz başkanım güzel bir kampanya başlatmış. Bende kampanyaya 100 bin TL ile katılıyorum. Damlaya damlaya göl olur, damla büyür sel olur. O da denizlerde deniz, Karadeniz, okyanus olur. Hadi Kastamonuspor için birlikte bu kampanyaya katılalım ve Kastamonuspor'u şampiyon yapalım. Şayet benim Karadenizli hemşehrilerim bu kampanyayı desteklemezse, mecbur kalırsam yukarıdan isterim, uzaydan gönderirler. O zaman da hepimiz mahcup oluruz. Bizi uzaylılardan istemek durumunda bırakmayın.