Mustapha Yatabare, futbolu bıraktı

Gençlerbirliği'nde forma giyen 39 yaşındaki Mustapha Yatabare, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Takımla son antrenmanına çıkan Yatabare, arkadaşlarının alkışları ve tezahüratları eşliğinde yeşil sahalara veda etti.

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Duygu dolu anlar yaşayan Yatabare, şu ifadeleri kullandı:

Herkese çok teşekkür ederim. İki senedir buradayım ve beni çok iyi karşıladınız. Umarım herkesin kariyeri istediği gibi ilerler. Bu sene başarılı olacağımıza inancım tam.