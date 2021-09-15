Muzaffer Dervişoğlu: Oğlum birçok teklif almıştı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu, oğlunun transferi hakkında konuştu.

Transfer sezonunda sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için bir hayli uğraştığı Halil Dervişoğlu, sezonun son günlerinde Galatasaray’a katılmıştı.

Sarı-kırmızılıların Lazio ile oynayacağı maç öncesi Halil Dervişoğlu’nun babası Muzaffer Dervişoğlu, açıklamalarda bulundu.

“GALATASARAY İÇİN KAVGA ETTİK”

Dervişoğlu yaptığı açıklamada, "Oğlum ilk günden beri 'Galatasaray'da oynamak istiyorum' dedi. Kulübü Brentford, hem Türkiye’den hem de İtalya ve Almanya’dan daha iyi teklifler almıştı. Ama Galatasaray için resmen kavga ettik." dedi.

Sarı-kırmızılıların ön alım hakkına da sahip olduğuna da vurgu yapan Dervişoğlu, "Eğer iki kulüp de aynı parayı verirse öncelik Galatasaray’da olacak." ifadesini kullandı.

“FATİH HOCA ÇOK DEĞER VERİYOR”

Milliyet’e konuşan Dervişoğlu, "İnşallah daha da faydalı olacak. Fatih Hoca, Halil’e ilk günden beri çok değer veriyor. Takım arkadaşları da onu çok seviyor. Bu tablo performansına çok olumlu yansıyor." yorumunu yaptı.

Geçen sezon da İngiliz ekibinden Galatasaray’a kiralanan Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı formayla 12 karşılaşmada görev yapmış, 3 gol, 2 asistlik bir istatistik yakalamıştı. A Milli Takımı’nda da 6 kez şans bulan genç santrfor, burada da iki gol atma başarısını gösterdi.