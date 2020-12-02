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Nabil Dirar, Club Brugge ile anlaştı

Nabil Dirar, Club Brugge ile anlaştı

Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline gelen Nabil Dirar, eski takımı Club Brugge ile anlaşma sağladı. Faslı futbolcu, bonservissiz olarak takımdan ayrılmak için yönetimle görüşmelerini sürdürüyor.