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    Nabil Dirar, Club Brugge ile anlaştı

    Nabil Dirar, Club Brugge ile anlaştı

    Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline gelen Nabil Dirar, eski takımı Club Brugge ile anlaşma sağladı. Faslı futbolcu, bonservissiz olarak takımdan ayrılmak için yönetimle görüşmelerini sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 10:11
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 10:36
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    Fenerbahçe'de uzun süredir kadroda kendisine yer bulamayan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Nabil Dirar'dan müjdeli haber geldi.

    CLUB BRUGGE İLE ANLAŞTI

    Sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini geçtiğimiz sezon 3 yıllığına uzatan Fenerbahçe'de bu kontratın pişmanlığı devam ederken, bir süredir oynamadan para kazanan Faslı futbolcunun, Belçika'nın Club Brugge takımıyla anlaştığı öğrenildi.

    Nabil Dirar, Club Brugge ile anlaştı #1

    BONSERVİSSİZ GİDECEK

    Eski takımına dönmek için hazırlıklarını tamamlayan Dirar'ın, Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve bonservis bedeli olmadan gitmek istediğini aktardığı öğrenildi.

    Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Nabil Dirar'ın, Club Brugge takımına transfer olması bekleniyor.

    34 yaşındaki futbolcu, bu sezon çubuklu formayla hiçbir resmi maçta görev almadı.

    Nabil Dirar, Club Brugge ile anlaştı #2

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