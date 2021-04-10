Nabil Dirar: Fenerbahçe'ye dönmek zorundayım

Fenerbahçe'nin devre arasında Club Brugge'e kiraladığı Nabil Dirar, geleceğiyle ilgili olarak Belçika basınına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında kadro dışı kalan Nabil Dirar, devre arasında altı aylığına Club Brugge'e kiralanmıştı.

Sarı Lacivertliler ile bir yıllık daha mukavelesi olan Faslı futbolcu, Belçika basınına verdiği röportajda ise geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“FENERBAHÇE’YE DÖNMEK ZORUNDAYIM”

Het Nieuwsblad gazetesine konuşan 35 yaşındaki sağ açık, "Fenerbahçe ile bir yıllık daha sözleşmem var. Bu nedenle sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönmek zorundayım. Süper Lig'in başka kulüplerinden de teklif aldım. Ancak bunu değerlendirip değerlendirmeyeceğimi bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Brugge ile beş maçta forma giyen deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri 200 bin euro'ya kadar düşmüş durumda.