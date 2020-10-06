- Haberler
- Futbol Haberleri
- Nabil Dirar, koronavirüse yakalandı
Nabil Dirar, koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
- AA
- 06.10.2020 - 21:50
- Güncelleme : 06.10.2020 - 21:50
Fas Milli Takımı ile kampta bulunan Fenerbahçe'nın yıldız futbolcusu Nabil Dirar'a koronavirüs testi yapıldı.
MİLLİ KADRODAN ÇIKARILDI
Fas Futbol Federasyonu, Dirar'ın testinin pozitif çıktığını ve kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Nabil Dirar milli takım kadrosundan çıkartılırken, yerine Newcastle Unitedlı futbolcu Achraf Lazaar dahil edildi.