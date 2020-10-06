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    Nabil Dirar, koronavirüse yakalandı

    Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • AA
    • 06.10.2020 - 21:50
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 21:50
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    Nabil Dirar, koronavirüse yakalandı

    Fas Milli Takımı ile kampta bulunan Fenerbahçe'nın yıldız futbolcusu Nabil Dirar'a koronavirüs testi yapıldı.

    MİLLİ KADRODAN ÇIKARILDI

    Fas Futbol Federasyonu, Dirar'ın testinin pozitif çıktığını ve kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

    Nabil Dirar milli takım kadrosundan çıkartılırken, yerine Newcastle Unitedlı futbolcu Achraf Lazaar dahil edildi.

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