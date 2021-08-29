Euro
9.8557
-0.26%
Dolar
8.3434
-0.53%
Altın
487.77
0.96%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
405.978
-0.63%
EXEN Coin
26.28
-0.15%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C
    Nabil Dirar'ın sözleşme fesih şartı: Para

    Nabil Dirar'ın sözleşme fesih şartı: Para

    Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar, sarı-lacivertli yönetimi zorluyor. Faslı futbolcu ayrılmak için bu sezonki maaşını peşin istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 09:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Nabil Dirar, Fenerbahçe yönetimini zorlamaya devam ediyor.

    Fenerbahçe'den aldığı 1.5 milyon euroluk maaşı şu ana kadar başka bir kulüpte bulamayan Dirar, sarı-lacivertli yönetimin sözleşme fesih talebini de geri çevirdi.

    "PARAMI VERİN GİDEYİM"

    Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesini feshetmek için 1.5 milyon euroluk yıllık ücretinin tamamını talep eden Dirar, gelen teklifleri de istediği ücreti bulamadığı için geri çeviriyor.

    Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Dirar ile sözleşme feshi konusunda görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, bu görüşmelerde bir sonuca ulaşamaz ise 35 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakacak.

    Nabil Dirar ın sözleşme fesih şartı: Para #1

    2019'DA SÖZLEŞMESİ UZATILDI

    35 yaşındaki kanat oyuncusu 2019 yılında gösterdiği performansla alkış aldığı sırada Başkan Ali Koç'un talebiyle 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atmış ve ardından grafiği düşüşe geçmişti.

    Faslı oyuncunun Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Nabil Dirar ın sözleşme fesih şartı: Para #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir