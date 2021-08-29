Nabil Dirar'ın sözleşme fesih şartı: Para

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar, sarı-lacivertli yönetimi zorluyor. Faslı futbolcu ayrılmak için bu sezonki maaşını peşin istiyor.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Nabil Dirar, Fenerbahçe yönetimini zorlamaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den aldığı 1.5 milyon euroluk maaşı şu ana kadar başka bir kulüpte bulamayan Dirar, sarı-lacivertli yönetimin sözleşme fesih talebini de geri çevirdi.

"PARAMI VERİN GİDEYİM"

Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesini feshetmek için 1.5 milyon euroluk yıllık ücretinin tamamını talep eden Dirar, gelen teklifleri de istediği ücreti bulamadığı için geri çeviriyor.

Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Dirar ile sözleşme feshi konusunda görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, bu görüşmelerde bir sonuca ulaşamaz ise 35 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakacak.

2019'DA SÖZLEŞMESİ UZATILDI

35 yaşındaki kanat oyuncusu 2019 yılında gösterdiği performansla alkış aldığı sırada Başkan Ali Koç'un talebiyle 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atmış ve ardından grafiği düşüşe geçmişti.

Faslı oyuncunun Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.