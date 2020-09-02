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    Nagatomo: Teklif gelince hemen evet dedim

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Yuto Nagatomo, Marsilya'ya transfer olmadan önceki süreci ve Fransız takımı hakkındaki düşüncelerini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 17:02
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    Nagatomo: Teklif gelince hemen evet dedim

    Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra Olimpik Marsilya'ya transfer olan Yuto Nagatomo, transferi sonrası açıklamalarda bulundu.

    Sol bek için forma mücadelesi vereceği Jordan Amavi hakkında konuşan Nagatomo, "Amavi, muhteşem bir oyuncu. Bu sezon birçok maç oynanacak ve çok fazla kulvarda mücadele olacak. Bu nedenle sezon boyunca Amavi, ilk 11'de oynayamaz." dedi.

    Nagatomo: Teklif gelince hemen evet dedim #1

    "TEKLİF GELİNCE HEMEN 'EVET' DEDİM"

    Marsilya'yı neden kabul ettiğine dair gelen soruya Japon yıldız, "Beni başka takımlar da istedi ama Marsilya'da oynamak rüya gibiydi. Marsilya'dan teklif geldiğimde menajerime, 'Hemen kabul et' dedim." ifadelerini kullandı.

    "7.5 YIL INTER'DE OYNADIM, BASKI NORMAL"

    Nagatomo, "Ben çok çalışan biriyim. Profesyonelliğimden ödün vermem. 34 yaşındayım ama hala çok koşarım. Baskıdan çekinmem, baskıyı severim. 7.5 yıl Inter'de oynadım. Japonya için 100'den fazla maça çıktım. Dünya Kupası'nda mücadele ettim. Baskı, benim için normal." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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