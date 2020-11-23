Nagelsmann'dan Sörloth'a eleştiri: Herkes katkı sağlamalı

Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann, Sörloth'un Frankfurt maçındaki kötü oyununu vurgulayarak "14. 15. oyuncu olsunlar diye almadık, herkes katkı sağlamalı" diyerek yeni transferleri iğnelemişti.

RB Leipzig'in Trabzonspor'dan 20 milyon euro artı bonus maddeleriyle birlikte kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, sezonun ilk bölümünde kendisinden beklenenleri karşılayamadı.

Son olarak Frankfurt ile oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Norveçli golcü, 1-0 geride kapattıkları ilk yarının ardından devre arsında teknik direktör Nagelsmann tarafından kenara alındı ve yerine oyuna dahil olan Poulsen de takımına beraberliği getiren golü attı.

YILLIK 5 MİLYON EURO AMA GOLÜ YOK

Alman basını, Alexander Sörloth'un vergilerle birlikte yıllık 5 milyon euroluk bir sözleşmesi olduğunu ve henüz golle tanışamamış olmasını eleştirerek sayfalarına taşıdı.

BILD AĞIR ŞEKİLDE ELEŞTİRDİ

Dünyaca ünlü Alman gazetesi Bild, Sörloth hakkında yayınladığı haberde "Ne zaman patlama yapacak? 20 milyon euroluk forvetin hala gol katkısı yok. Takımın en golcü oyuncusu sol bek!" ifadelerini kullanmıştı.

Alexander Sörloth'un milli takımdan arkadaşı Erling Haaland üzerinden yapılan eleştirilerde Sörloth'un aksine Haaland'ın bu sezon 12 maçta 15 gol ve 3 asistlik bir performans sergilediği vurgulandı.

"HERKESE İHTİYACIMIZ VAR"

1-1 sona eren karşılaşmanın ardından genç teknik adam Nagelsmann Sörloth hakkında konuştu. Yeni oyuncularından katkı beklediğini söyleyen genç hoca, "Yeni transferlerimiz iyi durumda ancak atmaları gereken birkaç adım daha var. Onları 14, 15 ya da 16. oyuncumuz olsunlar diye getirmedik, herkese ihtiyacımız var." diyerek Sörloth'un takıma katkı sağlamasını beklediğini dile getirmişti.