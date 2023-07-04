Nahid Yamak: Bir Kurtuluş Savaşı vereceğiz Giresunspor'un başkanı Nahid Yamak, takımlarının düştüğü durumdan çıkmak için zorlu bir mücadele vereceklerini söyledi.

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, yeşil-beyazlı ekibin futbolda hak ettiği yerde olması, doğru yönetilmesi ve içerisinde bulunduğu dar boğazdan çıkarılması için gerekli adımları atmaya çalıştıklarını söyledi.

Bundan sonra yapamadıklarına değil yapmak istediklerine odaklanacaklarını ifade eden Yamak, bunu sağlamanın yolunun da Giresunspor’u yaşatmak, mücadele etmek ve zor günlerinde yanında yer almakla olacağını kaydetti.

Bize benzeyenlerle Giresunspor’un sıkıntısıyla dertlenip sevincine ortak olanlarla yol yürümeye Çotanak arma için fedakarlık yapanlarla birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Kulübümüzün her zaman yanında olan büyük taraftarlarımız Giresunsporumuza üye olarak destek olabilir, kulübümüzün içinde bulunduğu bu süreçte forma, ürün, sezonluk bilet satın alarak katkı sağlayabilirsiniz. Buradan gerek yurt içindeki gerek yurt dışındaki tüm gurbetçilerimize sesleniyorum; memleketimize geldiğinizde Çotanak Store'dan alışveriş yaparak kulübümüze destek olmanızı diliyor, istiyoruz. Gelin her zaman olduğu gibi kötü günde de takımınızı nasıl sahipsiz bırakmadığınızı bir kez daha herkese gösterelim. İş adamlarımızdan loca, saha kenarı reklam alanları, stadyum reklam alanları ve stadyum isim sponsorluğu, antrenman kitleri ve forma sponsorlukları gibi konularda siz değerli iş insanlarımızın desteğini istiyoruz. Lütfen taşın altına hep birlikte elimizi koyalım. Başka Giresunspor'umuz yok. Siyasilerimiz, iş adamlarımız, STK'larımız, taraftarlarımız, gurbetçilerimiz bizler milyonlarca Giresunludan oluşan büyük bir aileyiz, gelin bu büyüklüğün gereğini yapalım.

"Kombineler satışa çıkıyor"

Yamak, gelecek sezonun kombine biletlerinin de satışa çıktığını belirterek, kategorisine göre kombinelerin 750 lira 4 bin lira arasında satılacağını, ayrıca Giresun Valiliği onaylı destek kampanyası da başlatacaklarını ifade etti. Transfer yasağı olduğu için yaz sezonunda transfer yapamayacaklarını ancak devre arasında yaklaşık 110 milyon lira ödeyerek ikinci devre için transfer yapabileceklerini hatırlatan Yamak, yollarına genç ağırlıklı bir kadroyla devam edeceklerini söyledi.

Geçtiğimiz sezon kadrosundan Savicevic, Senghor, Onurcan Piri, Faruk Can Genç, Kadir Seven, Mert Han Kurt, Talha Ulvan, Erkan Anapa, Şahin Dik ve Alperen Duman ile kiralıktan dönen Erol Can Akdağ, Çekdar Orhan, Göktan Cörüt, Fatih Yılmaz, Anıl Yiğit Çınar, Ertuğrul Şenlikoğlu ve Furkan Kütük’ün yanı sıra altyapıdan da 16 futbolcuyla sezona gireceklerini kaydeden Yamak, Ramon Arias ve Robert Mejia'yı tekrar kadroya dahil etmek için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

"Genç bir kadroyla sezona girilecek"