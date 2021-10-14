Nantes, Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor

Galatasaray'ın yükselen ismi Kerem Aktürkoğlu için Ligue 1 ekibi Nantes harekete geçti. Fransız takımının, 6 milyon euro ile sarı-kırmızılıların kapısını çalması bekleniyor.

Türk Milli Takımı formasıyla ilk golünü Norveç'e atan, Letonya deplasmanında ikinci yarıda kenara alınmasına rağmen iyi bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu'nun performansı, Fransa'da yakından takip edildi.

Nantes'in teknik direktörü Yves Bertucci, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun milli takımdaki görüntüsünü çok beğendi.

6 MİLYON EUROLUK TEKLİF GELDİ

Genç yeteneğin gelişime açık bir oyuncu olduğunu belirten Bertucci, transferin gerçekleşmesi halinde kulübün önemli bir hamle yapmış olacağını ifade ediyor.

Nantes, ocak ayında Kerem'in bonservisi için Galatasaray 'a 6 milyon euroluk teklifte bulunacak. Sarı-kırmızılıların ise kapıyı 10 milyon eurodan açması bekleniyor.