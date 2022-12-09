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    Napoli, Ferdi Kadıoğlu'nu izledi

    Napoli, Ferdi Kadıoğlu'nu izledi

    Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Napoli, transfer listesindeki Ferdi Kadıoğlu'nu Alanyaspor karşılaşmasında yakından takip etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 11:03
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    Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli ekipte bu sezon gösterdiği performansla İtalyan kulüplerinin radarına girdi.

    Fenerbahçe ile Belek'te kamp yapan Napoli scoutları, Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında Ferdi Kadıoğlu'nu özel olarak stadyumdan takip etti.

    Ferdi'yi takip ettiler

    Daha önce sarı lacivertlilerden Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi alan İtalyan ekibi, Ferdi'nin yanı sıra Arda Güler'le de ilgileniyor.

    İtalyan basını, Napoli'nin iki oyuncu için sezon sonunda Fenerbahçe kulübüne teklifte bulunacağını sık sık dile getiriyor.

    Napoli, Ferdi Kadıoğlu nu izledi #1

    Babası teklifleri açıklamıştı

    Corriere dello Sport'a konuşan Feyzullah Kadıoğlu, "Milan ve Napoli, Ferdi için bizimle iletişime geçti ama önceliğimiz Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı.

    Napoli, Ferdi Kadıoğlu nu izledi #2


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