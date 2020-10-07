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    Napoli, Milik'e lisans çıkartmadı

    Transfer sezonunda birçok takımdan teklif alan ancak takımda kalan Arkadiusz Milik'e lisans çıkarılmadı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 19:26
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    Napoli, Milik'e lisans çıkartmadı

    Napoli'de transferi gerçekleşmeyen Arkadiusz Milik'in lisansı çıkarılmadı ve Polonyalı golcü UEFA Avrupa Ligi listesine de dahil edilmedi.

    Milik'in adı transfer döneminde Juventus, Roma ve Tottenham gibi takımlarla anılıyordu.

    Gattuso'nun planları arasında yer almayan Milik, en azından sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek.

    Napoli, UEFA Avrupa Ligi F grubunda Real Sociedad, AZ Alkmaar ve Rijeka ile mücadele edecek.

    Napoli, Milik e lisans çıkartmadı #1

    NAPOLI'NIN SERIE A LİSTESİ

    Kaleci: Ospina, Meret, Contini

    Defans: Malcuit, Mario Rui, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Di Lorenzo Orta Saha: Demme, Bakayoko, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Elif Elmas

    Forvet: Insigne, Llorente, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Mertens

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