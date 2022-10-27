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    Napoli teknik direktörü Spaletti'den Kim Min-Jae'ye övgü

    Napoli'nin hocası Luciano Spalletti, Rangers'ı 3-0 yendikleri maçın ardından Fenerbahçe'den transfer ettikleri Kim Min Jae'ye övgü dolu sözler kullandı.
    • 27.10.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 13:38
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    Napoli teknik direktörü Spaletti'den Kim Min-Jae'ye övgü

    Bu sezon hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde rüya gibi bir sezon yaşayan Napoli teknik direktörü Luciano Spalletti, 3-0 kazandıkları Rangers maçı sonrası konuştu.

    İtalyan hoca maç sonu açıklamasında, "Harika bir ilk yarı oynadık ve sonra devamı geldi. Sadece gol atmaktaki başarımız değil, kalemizi de gladyatör gibi savunarak fiziksel üstünlükle sahada kalmak çok önemliydi." sözlerini kullandı.

    Napoli teknik direktörü Spaletti den Kim Min-Jae ye övgü #1

    "Tehlike sezince iki kat hızlanıyor"

    Fenerbahçe'den transfer ettikleri Kim Min-Jae'ye bir kez daha övgü dolu sözler kullanan Spalletti, "Kim Min Jae'nin inanılmaz bir gücü ve hızı var. Tehlike sezdiği anda iki kat hıza ulaşıyor. Dinlenmeyi de hiç sevmiyor." diye konuştu.


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