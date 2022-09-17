Nathan Redmond: Bizim seviyemizin altında oldu oyun

Nathan Redmond: Bizim seviyemizin altında oldu oyun

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond 2-2 biten İstanbulspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş forması giyen Nathan Redmond, İstanbulspor maçının ardından konuştu.

"Yeterince iyi değildik"

Redmond, "Yeterince iyi değildik, bu çok net. Bu tarz maçlarda daha iyisini vermemiz, 2 farklı önde olmamız gerekiyordu. Yeterince iyi değildik." dedi.

"3.gol için yüklendik ama başaramadık"

İngiliz yıldız, "2-2 olduktan sonra 3. gol için yüklendik ama başaramadık, beceremedik. Bizim seviyemizin altında oldu oyun. Milli takım arasında daha iyi çalışıp bunları düzeltmemiz lazım" diye konuştu.