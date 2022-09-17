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- Nathan Redmond: Bizim seviyemizin altında oldu oyun
Nathan Redmond: Bizim seviyemizin altında oldu oyun
Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond 2-2 biten İstanbulspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
- 17.09.2022 - 23:05
Beşiktaş forması giyen Nathan Redmond, İstanbulspor maçının ardından konuştu.
"Yeterince iyi değildik"
Redmond, "Yeterince iyi değildik, bu çok net. Bu tarz maçlarda daha iyisini vermemiz, 2 farklı önde olmamız gerekiyordu. Yeterince iyi değildik." dedi.
"3.gol için yüklendik ama başaramadık"
İngiliz yıldız, "2-2 olduktan sonra 3. gol için yüklendik ama başaramadık, beceremedik. Bizim seviyemizin altında oldu oyun. Milli takım arasında daha iyi çalışıp bunları düzeltmemiz lazım" diye konuştu.