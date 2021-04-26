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Nazım Sangare 1 ay sahalardan uzak kalacak

Nazım Sangare 1 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Nazım Sangare'nin sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık saptanmış ve tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.