- Haberler
- Futbol Haberleri
- Nazım Sangare 1 ay sahalardan uzak kalacak
Nazım Sangare 1 ay sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Nazım Sangare'nin sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık saptanmış ve tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
- Haber Merkezi
- 26.04.2021 - 16:24
- Güncelleme : 26.04.2021 - 16:41
Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek şampiyonluk yarışındaki konumunu koruyan Fenerbahçe'de moraller, Nazım Sangare'den gelen haber sonrasında bozuldu.
Sarı-lacivertlilerin sağ bek oyuncusunun, sol bacak üst arka kısımda bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptandığı açıklandı.
1 AY SAHALARDAN UZAK
Nazım Sangare'nin sahalardan en az 1 ay uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;
“Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”