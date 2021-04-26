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    Nazım Sangare 1 ay sahalardan uzak kalacak

    Nazım Sangare 1 ay sahalardan uzak kalacak

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Nazım Sangare'nin sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık saptanmış ve tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 16:24
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 16:41
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    Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek şampiyonluk yarışındaki konumunu koruyan Fenerbahçe'de moraller, Nazım Sangare'den gelen haber sonrasında bozuldu.

    Sarı-lacivertlilerin sağ bek oyuncusunun, sol bacak üst arka kısımda bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptandığı açıklandı.

    Nazım Sangare 1 ay sahalardan uzak kalacak #1

    1 AY SAHALARDAN UZAK

    Nazım Sangare'nin sahalardan en az 1 ay uzak kalması bekleniyor.

    Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

    “Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”

    Nazım Sangare 1 ay sahalardan uzak kalacak #2

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