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- Nazım Sangare Beşiktaş derbisinde yok
Nazım Sangare Beşiktaş derbisinde yok
Fenerbahçe'de Nazım Sangare'nin adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Nazım'ın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
- Haber Merkezi
- 22.11.2020 - 16:20
- Güncelleme : 22.11.2020 - 16:31
Fenerbahçe forması giyen Nazım Sangare'nin adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK
Sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlıklar nedeniyle Gökhan Gönül ve Nazım Sangare forma giymemişti.
Nazım'ın 2 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. A Milli oyuncu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
GÖKHAN GÖNÜL DE SAKAT
Öte yandan takımın diğer sağ beki Gökhan Gönül'de de kasığında yırtık tespit edilmişti. Tecrübeli futbolcunun bu sakatlığının ardından 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Gökhan Gönül'ün; Beşiktaş ve Denizlispor karşılaşmalarında oynaması beklenmiyor.
Sangare ve Gökhan Gönül'ün sakatlıklarının ardından Mauricio Lemos ya da Ozan Tufan'ın bu bölgede görev alması bekleniyor.