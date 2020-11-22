Dolar
7.619
0.9152%
Euro
9.0417
0.7734%
Altın
1872.98
0.3321%
Borsa
1323.95
0.8324%
G. Altın
458.851
1.2835%
Bitcoin
141990.49
4.1086%
EXEN Coin
12.31
-0.08%
11ºC
İstanbul
Yağmur 11 C

    Nazım Sangare Beşiktaş derbisinde yok

    Fenerbahçe'de Nazım Sangare'nin adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Nazım'ın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2020 - 16:20
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 16:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Nazım Sangare Beşiktaş derbisinde yok

    Fenerbahçe forması giyen Nazım Sangare'nin adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi.

    BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK

    Sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlıklar nedeniyle Gökhan Gönül ve Nazım Sangare forma giymemişti.

    Nazım'ın 2 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. A Milli oyuncu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

    Nazım Sangare Beşiktaş derbisinde yok #1

    GÖKHAN GÖNÜL DE SAKAT

    Öte yandan takımın diğer sağ beki Gökhan Gönül'de de kasığında yırtık tespit edilmişti. Tecrübeli futbolcunun bu sakatlığının ardından 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Gökhan Gönül'ün; Beşiktaş ve Denizlispor karşılaşmalarında oynaması beklenmiyor.

    Sangare ve Gökhan Gönül'ün sakatlıklarının ardından Mauricio Lemos ya da Ozan Tufan'ın bu bölgede görev alması bekleniyor.

    Nazım Sangare Beşiktaş derbisinde yok #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir