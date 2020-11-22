Nazım Sangare Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de Nazım Sangare'nin adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Nazım'ın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe forması giyen Nazım Sangare'nin adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK

Sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlıklar nedeniyle Gökhan Gönül ve Nazım Sangare forma giymemişti.

Nazım'ın 2 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. A Milli oyuncu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

GÖKHAN GÖNÜL DE SAKAT

Öte yandan takımın diğer sağ beki Gökhan Gönül'de de kasığında yırtık tespit edilmişti. Tecrübeli futbolcunun bu sakatlığının ardından 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Gökhan Gönül'ün; Beşiktaş ve Denizlispor karşılaşmalarında oynaması beklenmiyor.

Sangare ve Gökhan Gönül'ün sakatlıklarının ardından Mauricio Lemos ya da Ozan Tufan'ın bu bölgede görev alması bekleniyor.



