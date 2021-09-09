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    Nazım Sangare sakatlandı

    Fenerbahçe'de adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası tedaviye alınan Nazım Sangare'nin Sivasspor karşısında oynamasının zor olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2021 - 10:44
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    Nazım Sangare sakatlandı

    Fenerbahçe'de Pelkas, İrfan ve Novak'ın takıma dönmesi yüzleri güldürse de sakatlık sıkıntısı yine baş gösterdi.

    Ağrıları nedeniyle takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ferdi Kadıoğlu'nun pazar günkü Sivas mücadelesinde forma giyip giyemeyeceği belirsiz. Genç oyuncunun mücadeleye yetişmemesi halinde, sakatlıktan dönen Filip Novak'ın sol kanat beki olarak görev alması bekleniyor.

    Nazım Sangare sakatlandı #1

    NAZIM SANGARE'DEN ÜZÜCÜ HABER

    Fenerbahçe'de asıl kötü haber ise Nazım Sangare'den geldi. Başarılı oyuncu adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası tedaviye alındı. Nazım'ın Yiğido karşısında oynamasının zor olduğu öğrenildi. Pereira'nın bu mücadelede sağ kanat beki olarak Bright Osayi-Samuel'i tercih etmesi bekleniyor.

    Nazım Sangare sakatlandı #2

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