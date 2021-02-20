Nazlı Canyurt, beIN Sports'tan ayrıldığını açıkladı

Sergen Yalçın'a söylediği sözler nedeniyle gündeme gelen beIN Sports spikeri Nazlı Canyurt, yayıncı kuruluş ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken Nazlı Canyurt, istifa ettiğini açıkladı.

Uzun bir açıklama metni yayınlayan Canyurt, şu ifadeleri kullandı:

"KARARI DAHA ÖNCEDEN VERMİŞTİM"

"10 yıl önce sunuculuğunun başında; heyecanlı, hevesli ve futbolu çok seven bir genç olarak girdim kapıdan. Büyüdüm, geliştim, olgunlaştım. Sadece çok çalışarak, senelerde, böylesi erkek egemen bir sektörün en prestijli programlarına imza attım. Her gün yeni bir şey öğrendim. Aslında uzun zaman önce karar vermiştim ancak yaşadığım ve çoğunuzun bildiği bir olay (o da başka bir zamanın ve başka bir mecranın konusu) sebebiyle bunu erteledim. Şimdi biraz daha ertele dediğim kararımı hayata geçirmenin zamanı geldi."

BEŞİKTAŞLILAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Karagümrük maçında kırmızı kart görmesi üzerine yorum yapan Canyurt'un, "90 dakika hakemi boğmuş boğmuş x hoca" sözleri gündem olmuştu.

Daha sonra sosyal medyadan bir paylaşım yapan Nazlı Canyurt, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için yayında kullandığı ifadeler nedeniyle özür dileyerek, üzgün olduğu söylemişti.