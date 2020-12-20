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    Nazlı Canyurt: Çok üzgün olduğumu belirtmek isterim

    Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un spikerlerinden Nazlı Canyurt, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için yaptığı 'x teknik adam' yorumu nedeniyle açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2020 - 12:33
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    Nazlı Canyurt: Çok üzgün olduğumu belirtmek isterim

    Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Nazlı Canyurt, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için yayında kullandığı ifadeler nedeniyle üzgün olduğu aktardı.

    "ÇOK ÜZGÜNÜM"

    Kişisel Twitter hesabından bir açıklama yapan Canyurt şu ifadeleri kullandı.

    "Fatih Karagümrük-Galatasaray maçından sonra Deniz Çoban ile Bein Sports stüdyolarında gerçekleştirdiğimiz yayın esnasında söylediğim sözlerin ardından Beşiktaş camiasının yaptığı açıklamaları üzüntüyle takip ettim.

    Canlı yayındaki ifadelerim çarpıtıldığı için tam anlamıyla bir yanlış anlaşılmanın söz konusu olduğu düşüncesindeyim.

    Sayın Ahmet Nur Çebi'nin sözlerinden anlıyorum ki, Sayın Sergen Yalçın'ı ve Beşiktaş camiasını istemeden de olsa incitmişim. Çok üzgün olduğumu belirtmek isterim."

    Nazlı Canyurt: Çok üzgün olduğumu belirtmek isterim #1

    Nazlı Canyurt: Çok üzgün olduğumu belirtmek isterim #2

    Nazlı Canyurt: Çok üzgün olduğumu belirtmek isterim #3

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