Euro
9.5034
-0.92%
Dolar
7.8421
-0.61%
Altın
463.92
-0.41%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
145.195
2.43%
EXEN Coin
10.60
-1.39%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Ndiaye, Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü

    Hatayspor-Karagümrük maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Badou Ndiaye, Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2020 - 16:13
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 16:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ndiaye, Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü

    Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

    Rakibine 3-1 yenilen Karagümrük, ayrıca Galatasaray maçı öncesi iki futbolcusunu da kaybetti.

    ÖNCE NDIAYE SONRA SABO ATILDI

    Oyundan çıktıktan sonra hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na itiraz eden Ndiaye, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

    Ayrıca Erik Sabo da 90+2. dakikada kırmızı kart görerek Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.

    İki futbolcu da gelecek hafta forma giyemeyecek.

    Ndiaye, Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir