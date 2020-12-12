Ndiaye, Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü

Hatayspor-Karagümrük maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Badou Ndiaye, Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

Rakibine 3-1 yenilen Karagümrük, ayrıca Galatasaray maçı öncesi iki futbolcusunu da kaybetti.

ÖNCE NDIAYE SONRA SABO ATILDI

Oyundan çıktıktan sonra hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na itiraz eden Ndiaye, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Ayrıca Erik Sabo da 90+2. dakikada kırmızı kart görerek Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.

İki futbolcu da gelecek hafta forma giyemeyecek.