Ndombele elinde yemekle stattan ayrıldı Galatasaray'ın eleştirilen oyuncusu Ndombele, yine skandal bir olaya imza attı. Fransız oyuncu fazla kilolarıyla ilgili eleştirilere aldırış etmeyip, stattan elinde yemekle çıktı.

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ensonhaber.com

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Fransız orta saha Ndombele, tartışılmaya devam ediyor.

Devre arasında takımdan gönderilmesine kesin gözle bırakılan yıldız oyuncu, Okan Buruk'un verdiği şansları da değerlendiremedi.

Fazla kilolarıyla sosyal medyanın gündemini meşgul eden Ndombele, Pendikspor maçında kameralara verdiği görüntüyle yine futbolseverlerin diline dolandı.

Maç öncesinde takımlar sahaya çıkmadan yedek kulübesine doğru yürürken parmaklarıyla dişlerini karıştıran Ndombele, dalga konusu oldu.

Elinde yemekle dolaşıyor

Galatasaraylı taraftarlar, fazla kiloları ve performansıyla eleştirilen Fransız futbolcu için sosyal medyada birçok yorum yaptı.

Son olarak yıldız oyuncu, maç sonunda stadyumdan çıkarken elinde yemek paketiyle görüntülendi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 10 resmi maçta forma giyen 26 yaşındaki orta saha, gol katkısı yapamadı ve beklentilerin altında kalan bir performans sergiledi.