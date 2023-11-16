Ndombele gidiyor, 23 yaşındaki süper yıldız geliyor! Okan Buruk'tan "Tamam" dedi, Timur uçağı kaldırdı 11 Ocak'ta başlayacak kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, düğmeye bastı.

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Süper Lig'de iyi bir gidişat sergileyen Galatasaray, bu gidişatına engel olavak hamlelerden kaçınmak istiyor.

Sezon boyunca ilk yenilgisini Hatayspor'dan alan Galatasaray, 11 Ocak'ta başlayacak olan kış transfer dönemi için kolları sıvadı.

Yaz transfer döneminde Zaha, Tete, Bakambu, Davinson Sanchez, Ziyech ve Ndombele gibi yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, bu defa gözünü 23 yaşındaki genç yıldıza dikti.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu kapsamda da gidecek ismi belirledi.

Fransız ismin yerine gelecek ismi belirlediler

Kış transfer sezonunda Bakambu, Ndombele ve Nelsson ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan sarı-kırmızlı ekip, gözünü Norveç'e çevirdi.

Yaz transfer döneminde takıma kiralık olarak katılan Ndombele'den beklenen katkıyı alamayan sarı-kırmızılı ekip, yıldız futbolcuyla yollarını ayırmak için adeta gün sayarken Fransız ismin boşluğunu dolduracak ismi ise şimdiden belirledi.

Milliyet'in haberine göre; Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Norveç ekibi Molde'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emil Breivik'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

6, 8 ve 10 numara olarak oynayabilen Breivik’i tam bir joker olarak gören Okan Buruk'un bu transferde ısrarcı olduğu ileri sürüldü.

12 gol, 10 asist

Sezon başında Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray karşısında 2 asiste imza atarak gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yıldızın kariyerinde basamak atlatacak bir takıma transfer olmayı istediği amaçladığı ileri sürüldü.

Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maçta görev alan yıldız futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 12 gol 10 asiste imza attı.