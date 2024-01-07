Ndombele: Maçı domine ettiğimizi düşünüyorum

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Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray, başa baş giden ve sıralamayı averajın belirlediği zirve yarışını sürdürdü.
Sarı-kırmızılıların Fransız orta sahası Tanguy Ndombele, mücadelenin ardından, "Genel olarak iyi oynadığımızı, maçı domine ettiğimizi düşünüyorum. Her maçın zor olacağını biliyoruz. Üç puan almak önemliydi" ifadelerini kullandı.
"Benden istenen neyse her maç onu sahaya yansıtmaya çalışıyorum"
27 yaşındaki futbolcu, "Kerem Demirbay ile iyi oynadık. Kaliteli oyuncularımız var. Benden istenen neyse her maç onu sahaya yansıtmaya çalışıyorum" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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