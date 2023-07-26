Necati Ateş: Fatih Terim antrenörlüğü bırakmadı Eski futbolcu ve spor yorumcusu Necati Ateş, Fatih Terim'in takım çalıştırabileceğini ve hocalığı bırakmadığını söyledi.

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Necati Ateş, Spor Gecesi Digital'de açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinin ardından spor yorumculuğu yapan Ateş, ekibinde yer aldığı Fatih Terim'in yeniden takım çalıştırmak istediğini söyledi.

"Fatih Hocanın halen antrenörlük yapmak istediğini biliyorum"

Ateş açıklamasında Terim'in her dönem gündem olduğunu ve hocalığı bırakmak istemediğini bildiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Hocam görevde değilken bile arkasından eleştirenlar var. Fatih hoca hiçbir zaman antrenörlüğü bıraktım demedi ki. Fatih Hocanın halen antrenörlük yapmak istediğini biliyorum.

"Görevine yine başlayabilir belli olmaz"

Necati Ateş, Terim'in Türkiye'de sadece Galatasaray ve A Milli Takım'da çalışacağını söyleyerek, şu açıklamayı yaptı:

Azerbaycan'dan Katar'dan teklifler sürekli geliyor. Bir anda İtalya'dan da teklif gelebilir. Fiorentina'nın efsanesinden bahsediyorsunuz. Her an bir teklif gelip görevine yine başlayabilir belli olmaz.

"Hocayı sevenler bu işi yapmasını isteyenler var"

Terim'e saha dışında görev almasını yakıştıranlar olduğunu da belirten Ateş, şu şekilde konuştu: