Necati Ateş: Haaland için çok uğraştık

Terim döneminde yardımcı antrenörlük yapan Necati Ateş, Haaland'la ilgili, "Ümit hocayla Norveç'e gittik. Almak için çok uğraştık ama FFP, mali yapılanma bize izin vermedi." dedi.

Sarı-kırmızılı formayla uzun yıllar futbol oynayan ve son olarak Fatih Terim döneminde yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Necati Ateş, Fatih Terim'in ayrılık süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Terim'in gönderilişinin çok yanlış bir karar olduğunu savunan genç antrenör, Sportbox kanalına verdiği röportajda, "Fatih hoca ' Galatasaray 'a bir miras bırakmak istiyorum' dedi. Bu oyuncular ondan alındı. Biz doğru bir iş yapmıştık. Ama maalesef sabredemediler ve bunu Türkiye'de yapabilecek tek adamı, Fatih Terim'i gönderdiler" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Galatasaray'ın geleceğini kurtarmak adına yola çıktıklarını vurgulayan Necati Ateş, şöyle devam etti:

"Bambaşka oyuncular olacaktı"

"Devre arası bambaşka oyuncular alıp, bambaşka seviyelere çıkacaktık. Her şey hazırdı ama bu fırsatı maalesef bize tanımadılar. Beni ve Selçuk hocayı itibarsızlaştırdılar. Son 4 yılda 4 kupa kazandık. Her sene nasıl başarılı olacaksın? Çok kırıldık, çok üzüldük. Çok iyi projelerimiz vardı. Çok iyi oyuncular alacaktık. Bizim o dönem alamadığımız bazı oyuncular şimdi 50 milyon euro, 100 milyon euro değerinde.”

"Haaland'a ilk ben gittim"

Kısa sürede dünyanın en büyük yıldızlarından biri haline gelen ve adı bir dönem Galatasaray'la da anılan Erling Haaland hakkında da bilgiler veren Necati Ateş, "İlk olarak Haaland'a ben gittim. Zannedersem 2018 yılıydı, Ümit hocayla Norveç'e gittik. Almak için çok uğraştık ama FFP, mali yapılanma bize izin vermedi. Yoksa o dönem Haaland'ı da alabilirdik." diye konuştu.