Necati Ateş: İyi oynadık ama sonuçlandıramadık

Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Necati Ateş, iyi oynamalarına rağmen sonuçlandırmada sorun yaşadıklarını belirtti.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ateş, genç oyuncuları kazanmak için her şeyi yapacaklarını belirtti.

"GİRDİĞİMİZ POZİSYONLAR GOL OLMALI"

Oyun güçlerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Ateş, "En çok şut atan, pozisyona giren, üstünlük sağlayan takımlardan biriyiz ama maalesef golü atamıyoruz. Galibiyetler gelecek ve seri yakalayacağız. Oynadığımız oyun bizi mutlu ediyor. Oyuncu değişikliklerinin karşılığını genelde alıyoruz. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirmemiz lazım. Çok istekliyiz, antrenmanlarda çok çalışıyoruz ama maalesef bunları maçlarda yapamıyoruz. İdmanlardaki çaba çok iyi." diye konuştu.