Necati Ateş'ten hakem isyanı: Şaka mısınız ya

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Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Necati Ateş, Trabzonspor'un Ozan Tufan ile attığı ve tartışmalara neden olan gol hakkında sosyal medya üzerinden sert bir paylaşım yaptı.

ATEŞ'İN PAYLAŞIMI VE TEPKİSİ

Necati Ateş, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

Şaka mısınız ya? Her hafta daha da kötüsünü nasıl yapabiliyorsunuz? İnanılır gibi değil.

Ateş'in bu paylaşımı, kısa sürede çok sayıda yorum aldı ve dikkatleri üzerine çekti.

TARTIŞMALARIN ARDINDAN GELEN REAKSİYONLAR

Ozan Tufan’ın golü, Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki mücadelede büyük bir tartışma yarattı.