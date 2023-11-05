Necip Uysal: Bir türlü işler iyi gitmiyor Beşiktaş forması giyen Necip Uysal, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından konuştu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Antalyaspor'a 3-2'lik skorla kaybetti.

Siyah-beyazlı formayı giyen Necip Uysal, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

32 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Penaltı pozisyonunda penaltı vardı. Bir türlü işler iyi gitmiyor. Her hafta toparlanmaya çalışıyor ama çok basit goller yiyoruz" dedi.

"Ne konuşacağım bilemiyorum"

Necip Uysal ayrıca, "Çok üzgünüz. Ne anlatacağım, ne konuşacağım bilemiyorum. Bize yakışmıyor. Düzeltmeye çalışacağız elimizden ne geliyorsa" ifadelerini kullandı.