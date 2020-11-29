Necip Uysal: Bu gece zor uyurum

Necip Uysal: Bu gece zor uyurum

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki performansıyla alkış toplayan Necip Uysal maç sonu açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 5 yıl aradan sonra ilk golünü Fenerbahçe'ye atan Necip Uysal, Beşiktaş maçını değerlendirdi.



Fenerbahçe karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden Necip Uysal: "Sesim kısıldı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes karakter koydu.

"ZOR UYURUM BU GECE"

10 kişi kaldık. Zordu. 3 puanla ayrıldık. İnanılmaz! Ben de gol attım. Mutluyum. Zor uyurum bu gece.

Herkeste o eski ruh var. Birbirimizin açığını kapatıyoruz. Arkadaşlık çok güzel. Yarınlar inşallah bugünden güzel olacak" dedi.



