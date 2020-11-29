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- Necip Uysal: Bu gece zor uyurum
Necip Uysal: Bu gece zor uyurum
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki performansıyla alkış toplayan Necip Uysal maç sonu açıklamalarda bulundu.
- Haber Merkezi
- 29.11.2020 - 22:37
- Güncelleme : 29.11.2020 - 22:49
Süper Lig'de 5 yıl aradan sonra ilk golünü Fenerbahçe'ye atan Necip Uysal, Beşiktaş maçını değerlendirdi.
Fenerbahçe karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden Necip Uysal: "Sesim kısıldı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes karakter koydu.
"ZOR UYURUM BU GECE"
10 kişi kaldık. Zordu. 3 puanla ayrıldık. İnanılmaz! Ben de gol attım. Mutluyum. Zor uyurum bu gece.
Herkeste o eski ruh var. Birbirimizin açığını kapatıyoruz. Arkadaşlık çok güzel. Yarınlar inşallah bugünden güzel olacak" dedi.