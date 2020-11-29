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    Necip Uysal: Bu gece zor uyurum

    Necip Uysal: Bu gece zor uyurum

    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki performansıyla alkış toplayan Necip Uysal maç sonu açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2020 - 22:37
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 22:49
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    Süper Lig'de 5 yıl aradan sonra ilk golünü Fenerbahçe'ye atan Necip Uysal, Beşiktaş maçını değerlendirdi.

    Fenerbahçe karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden Necip Uysal: "Sesim kısıldı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes karakter koydu.

    "ZOR UYURUM BU GECE"

    10 kişi kaldık. Zordu. 3 puanla ayrıldık. İnanılmaz! Ben de gol attım. Mutluyum. Zor uyurum bu gece.

    Herkeste o eski ruh var. Birbirimizin açığını kapatıyoruz. Arkadaşlık çok güzel. Yarınlar inşallah bugünden güzel olacak" dedi.

    Necip Uysal: Bu gece zor uyurum #1

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