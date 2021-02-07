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    Necip Uysal: Cenk Tosun bize çok katkı sağlayacak

    Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2021 - 21:16
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    Necip Uysal: Cenk Tosun bize çok katkı sağlayacak

    Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "BENİM İÇİN ZOR MAÇTI"

    Kendisi açısından da çok zor bir maç olduğunu vurgulayan Necip Uysal, "Benim için çok zor maçtı, son 4 maçtır süre almadım, hocamızın takdiri tabii ki. Konyaspor karşısında 70 dakika 10 kişli oynadık, bu çok zor bir durum ama vazgeçmedik ve kazandık. Önümüzde çok zor maçlar" şeklinde konuştu.

    "CENK TOSUN BİZE ÇOK KATKI SAĞLAYACAK"

    Cenk Tosun transferi hakkında da konuşan Necip Uysal, "Cenk Tosun bize çok katkı sağlayacak, kendisi pazartesi günü bizimle antrenmanlara başlayacak. Cenk'e de Beşiktaş camiasına da transfer hayırlı olsun" dedi.

    Necip Uysal: Cenk Tosun bize çok katkı sağlayacak #1

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