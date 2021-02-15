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    Necip Uysal: Kalede de oynarım

    Gençlerbirliği maçında stoper olarak görev yapan Necip Uysal, kariyeri boyunca toplam 6 farklı mevkide oynadı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 15:48
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 15:54
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    Necip Uysal: Kalede de oynarım

    Sergen Yalçın Beşiktaş'a geldiği günden bu yana sol bek, sağ bek, stoper, merkez orta, ön libero, sağ açık mevkilerinde forma giyen Necip Uysal, siyah-beyazlı takımda tam anlamıyla joker rolünü üstlenmiş durumda.

    Beşiktaş altyapısından yetişen ve siyah-beyazlı takımdaki 12. sezonunu geçiren Uysal, Beşiktaş'ta şu ana kadar 6 farklı mevkide görev yaptı. Necip, Beşiktaş altyapısında da forvet bölgesinde görev yapmıştı.

    NECİP UYSAL: KALEDE DE OYNARIM

    Farklı mevkilerde oynamasının önemli olmadığını kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, "Nerede oynayacağımın kararını hoca verecek. Şu an stoperde devam ediyorum. Nerede eksik varsa orada oynarım. Sorun yok." diye konuştu.

    Kalede oynamak isteyip istemeyeceği sorusuna Necip, "Olabilir, niye olmasın? İhtiyaç olursa oraya da geçerim." değerlendirmesinde bulundu.

    Necip Uysal: Kalede de oynarım #1

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