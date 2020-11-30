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    Necip Uysal, Koray Avcı gibi sevindi

    Necip Uysal, Koray Avcı gibi sevindi

    Kadıköy deplasmanında Beşiktaş'ın 3. golünü atan Necip Uysal'ın gol sonrası sevinci, akıllara 2005 yılında alınan 4-3'lük galibiyetin mimarı Koray Avcı'yı getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 08:30
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 08:42
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    Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 15 yıldır yenemediği Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

    Siyah-beyazlılar, ezeli rakibini 2005 yılında olduğu gibi yine 4-3 mağlup etti.

    KORAY AVCI GİBİ SEVİNDİ

    Karşılaşmada Beşiktaş'ın 3. golünü atan Necip Uysal, 15 yıl önce 4-3 kazandıkları maçta Koray Avcı'nın attığı golün ardından yaptığı gol sevincini taklit etti.

    Beşiktaş'ın kaptanı Necip, golden sonra tribünlere doğru kaydı, ardından da armayı öperek poz verdi.

    Necip Uysal, Koray Avcı gibi sevindi #1

    Necip Uysal, Koray Avcı gibi sevindi #2

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