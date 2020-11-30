Necip Uysal, Koray Avcı gibi sevindi

Kadıköy deplasmanında Beşiktaş'ın 3. golünü atan Necip Uysal'ın gol sonrası sevinci, akıllara 2005 yılında alınan 4-3'lük galibiyetin mimarı Koray Avcı'yı getirdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 15 yıldır yenemediği Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, ezeli rakibini 2005 yılında olduğu gibi yine 4-3 mağlup etti.

KORAY AVCI GİBİ SEVİNDİ

Karşılaşmada Beşiktaş'ın 3. golünü atan Necip Uysal, 15 yıl önce 4-3 kazandıkları maçta Koray Avcı'nın attığı golün ardından yaptığı gol sevincini taklit etti.

Beşiktaş'ın kaptanı Necip, golden sonra tribünlere doğru kaydı, ardından da armayı öperek poz verdi.