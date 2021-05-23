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    Necip Uysal: Sergen Yalçın'ın bir şey demesine gerek kalmıyor

    Beşiktaş'ın deneyimli ismi Necip Uysal şampiyonluğun ardından değerlendirmelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2021 - 12:12
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    Necip Uysal: Sergen Yalçın'ın bir şey demesine gerek kalmıyor

    Beşiktaşlı Necip Uysal kendilerini hem lig hem kupada zafere taşıyan Sergen Yalçın hakkında açıklamalarda bulundu.

    "BU ŞAMPİYONLUK DAHA ANLAMLI"

    Bu sezon en çok sevindiği maçın, kendisinin de gol attığı 4-3’lük Fenerbahçe derbisi olduğunu ifade eden tecrübeli futbolcu, “Bu şampiyonluk geçmiştekilerden çok daha anlamlı. Çünkü Süper Lig tarihinin en zor sezonuydu. Pandemi ve seyircisiz oynama nedeniyle çok zorlu bir sezon oldu” dedi.

    Necip Uysal: Sergen Yalçın ın bir şey demesine gerek kalmıyor #1

    "BİR ŞEY DEMESİNE GEREK KALMIYOR"

    Sergen Hoca hakkında da konuşan Uysal, "Futbolculuk kariyeri tartışılmaz. Teknik direktörlükte de çok başarılı. Onunla geçmişimiz Beşiktaş altyapısına dayanıyor. Herkese mesafelidir, otoriterdir. Çoğu zaman bir şey demesine gerek kalmıyor, bakışlarından ne söylemek istediğini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Necip Uysal: Sergen Yalçın ın bir şey demesine gerek kalmıyor #2

    Hürriyet'e konuşan Necip Uysal en çok zorlandığı mevkiyi de şu sözlerle anlattı: "Sağ bek oynamak daha zor. Benim için en kolay mevkiler stoper ve orta saha.

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