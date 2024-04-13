Necip Uysal: Taraftarımızdan özür diliyoruz

ensonhaber.com

Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.



Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.

"Taraftarımızdan özür diliyoruz"

Mücadele sonrası kısa bir açıklama yapan Necip Uysal, şu sözleri kullandı:

"Çok üzgünüz! Bize bu skorlar yakışmıyor. İlk yarı oynadığımız oyun gibi olmamız gerekiyor. İkinci yarı bize yakışmayan bir mücadele verdik. Bu sezon bizim için işler çok kötü gidiyor. Taraftarımızdan özür diliyoruz."