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    Necip Uysal'dan hata için özür açıklaması

    Beşiktaş'ta Başakşehir maçında hata yapan ve gole neden olan Necip Uysal soyunma odasında özür diledi.
    • 14.09.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 12:06
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    Necip Uysal'dan hata için özür açıklaması

    Beşiktaş, evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybetti. Bu maçta yaptığı hata ile eleştirilerin odak noktasında olan Necip Uysal, soyunma odasında arkadaşları ve teknik heyetten özür diledi.

    Necip Uysal, "Daha dikkatli olmalıydım. Hatam yüzünden herkesten özür diliyorum." ifadelerini kullandı. Futbolcular ise siyah-beyazlıların kaptanlarından Necip'e destek verdi.

    Necip Uysal dan hata için özür açıklaması #1

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

    Takım arkadaşları destek verdi

    Takım arkadaşları, yaptığı hata sebebiyle morali çok bozuk olan Uysal'a, "Bu maçı birlikte kaybettik. Hepimiz böyle hatalar yapabiliriz." yanıtını verdi.

    Öte yandan Beşiktaş'ta Valerien Ismael, İstanbulspor maçında Necip Uysal'a 11'de şans vermeyecek. Fransız çalıştırıcı, Romain Saiss ile birlikte yeni transfer Tayyip Talha Sanuç'u oynatmayı planlıyor.


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