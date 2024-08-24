Necip Uysal'dan kötü haber: 6-8 ay yok

Haber Merkezi
Beşiktaş'a kaptanı Necip Uysal'dan kötü haber geldi.
Siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcunun sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
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Kulüpten yapılan açıklamada şunları söyledi:
Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.
EN AZ 6 AY YOK
Necip Uysal'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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