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    Neftçi Bakü nerenin takımı? Neftçi Bakü-Galatasaray maçı ne zaman?

    Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile eşleşti. Peki Neftçi Bakü nerenin takımı? Neftçi Bakü-Galatasaray maçı ne zaman? gibi soruların cevabı haberimizde...
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 14:35
    • Güncelleme : 31.08.2020 - 14:35
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    Neftçi Bakü nerenin takımı? Neftçi Bakü-Galatasaray maçı ne zaman?

    UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşen Galatasaray'da taraftarlar, rakipleri hakkında birçok sorunun cevabını arıyor.

    NEFTÇİ BAKÜ'YÜ TANIYALIM

    Azerbaycan takımı olan Neftçi Bakü, ülkesinin en önemli takımlarından biri olma özelliği taşıyor. 8 Azerbaycan Premier Ligi, 7 de Azerbaycan Kupası şampiyonluğu bulunan Neftçi Bakü, maçlarını 11 bin kapasiteli Bakcell Arena'da oynuyor.

    7 milyon 600 bin euro takım değeri olan Neftçi Bakü'nün kaptanlığını Azerbaycanlı Emin Makhmudov yapıyor.

    Neftçi Bakü nerenin takımı? Neftçi Bakü-Galatasaray maçı ne zaman? #1

    NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

    UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme maçında karşı karşıya gelecek Neftçi Bakü ve Galatasaray takımları 17 Eylül'de Bakcell Arena'da seyircisiz maçta karşı karşıya gelecek.

    Neftçi Bakü nerenin takımı? Neftçi Bakü-Galatasaray maçı ne zaman? #2

    NEFTÇİ BAKÜ'NÜN KADROSU

    Salahat Agayev, Aqil Mammadov, Kamran İbrahimov, Stankovic, Mbodj, Kryvotsiuk, Thallyson, Ismayil, Buludov, Amirli, Rener, Yusifli, Makhmudov, Kane, Sabir, Alasgarov, Jahan, Mudabayli, Yusuf Lawal, Monrose, Abbasov, İbrahim Aliyev.

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